"Jamás ayudó a nadie": Comando de Jara anuncia acciones legales por video de supuesta familiar de la candidata
- Por Javiera Rodríguez | Aton
¿Qué pasó?
Durante las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video de un supuesto familiar de la candidata oficialista a la presidencia, Jeannette Jara.
Se trata de Adriana Vargas Jara, quien dice ser prima hermana de la exministra, asegurando que la abanderada “jamás ayudó a nadie, siempre resentida social y conflictiva”.
Comando de Jara anuncia acciones legales
Frente a este registro, el comando de Jara emitió una declaración pública donde aclara que Vargas Jara no tiene ningún vínculo familiar o social con la candidata.Ir a la siguiente nota
“Desmentimos categóricamente que la mujer del video tenga algún tipo de relación, familiar o social, con la candidata. El material constituye un acto de difamación en su contra”, parte el texto.
Y añade que “los equipos del comando están trabajando y presentarán durante la jornada las acciones pertinentes, a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias y se apliquen las sanciones que correspondan”.
"Acto de desinformación"
“Lamentamos enfrentar nuevamente un acto de desinformación difundido por redes sociales con el fin de perjudicar la credibilidad de la candidata, y repudiamos este tipo de acciones, que buscan dañar la fe pública y la convivencia democrática”, complementa.
“Chile merece una campaña limpia, basada en ideas, propuestas y respeto, sin que el juego sucio empañe el derecho de los ciudadanos a decidir informadamente”, finaliza la declaración pública.
Leer más de
Notas relacionadas
- Cierre de campañas: Así fueron las apariciones de José Antonio Kast y Jeannette Jara
- Cierres de campaña: Así fue el ambiente de las últimas actividades de los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast
- Jara asegura que lo peor del Gobierno de Boric fue "no haber actuado oportunamente" con el exsubsecretario Monsalve