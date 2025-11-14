"Jamás ayudó a nadie": Comando de Jara anuncia acciones legales por video de supuesta familiar de la candidata

14 nov. 2025 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video de un supuesto familiar de la candidata oficialista a la presidencia, Jeannette Jara.

Se trata de Adriana Vargas Jara, quien dice ser prima hermana de la exministra, asegurando que la abanderada “jamás ayudó a nadie, siempre resentida social y conflictiva”.

Comando de Jara anuncia acciones legales

Frente a este registro, el comando de Jara emitió una declaración pública donde aclara que Vargas Jara no tiene ningún vínculo familiar o social con la candidata.

“Desmentimos categóricamente que la mujer del video tenga algún tipo de relación, familiar o social, con la candidata. El material constituye un acto de difamación en su contra”, parte el texto.

Y añade que “los equipos del comando están trabajando y presentarán durante la jornada las acciones pertinentes, a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias y se apliquen las sanciones que correspondan”.

"Acto de desinformación"

“Lamentamos enfrentar nuevamente un acto de desinformación difundido por redes sociales con el fin de perjudicar la credibilidad de la candidata, y repudiamos este tipo de acciones, que buscan dañar la fe pública y la convivencia democrática”, complementa.

“Chile merece una campaña limpia, basada en ideas, propuestas y respeto, sin que el juego sucio empañe el derecho de los ciudadanos a decidir informadamente”, finaliza la declaración pública.

Todo sobre Jeannette Jara