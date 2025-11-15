"Vamos a ponerle paciencia": Alcalde Tomás Vodanovic comparte actualización de dura lesión que sufrió

15 nov. 2025 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, también se ha hecho conocido por ser uno de los jefes comunales que mantiene una activa vida deportiva. De hecho, el running es uno de sus pasatiempos favoritos, y en sus redes sociales tiene más de alguna foto practicándolo.

Sin embargo, en las últimas horas dio a conocer una noticia que lo tendrá en reposo por un par de meses, pero no solo de la vida deportiva, sino que también estará limitado en sus actividades en terreno.

En concreto, el edil informó que sufrió la rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera. "Es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin correr, que es una de las cosas que más disfruto y que me ayuda a bajar el estrés de la pega", dijo el jefe comunal.

Tomás Vodanovic entrega nuevos detalles de su lesión

A través de una historia de Instagram, Tomás Vodanovic agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido y adjuntó una infografía para detallar la lesión que sufrió.

"Muchísimas gracias por todos los mensajes de ánimo que me mandaron ayer", partió escribiendo el alcalde de Maipú.

Luego, el jefe comunal recalcó que "vamos a ponerle paciencia y ganas a la recuperación".

"Ese es el tendón de la cadera que me rompí, por algunas dudas", precisó Vodanovic, haciendo un círculo en la infografía que compartió para señalar el lugar exacto de la lesión que lo afecta

