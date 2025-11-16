No había nadie: La sorpresa de Jean Philippe Cretton al llegar a su local de votación para ser vocal de mesa

16 nov. 2025 - 09:29 hrs.

Según el Servel, más de 200 mil son las personas designadas en Chile y el extranjero como vocales de mesa. Entre toda esa gente, se encuentra el conductor de televisión Jean Philippe Cretton, quien se encontró con una sorpresa en su mesa.

Recordemos que este domingo 16 de noviembre se están realizando las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país, las cuales son de carácter obligatorio para los chilenos, mientras que opcionales para los extranjeros que se encuentran habilitados para votar.

La sorpresa de Jean Philippe Cretton

A través de su cuenta de Instagram, el también músico grabó durante la mañana de esta jornada su llegada al local de votación en el cual se encuentra su mesa, llevándose una enorme sorpresa al notar que ninguno de sus compañeros vocales había llegado.

"Ya, llegué. Llegué primero, no hay nadie, ¿si uno llega primero, se puede ir?", consultó entre risas el conductor, asombrado al notar que fue el primero en cumplir este rol cívico el cual es obligatorio.

¿Cómo revisar si soy vocal de mesa?

Para conocer si fuiste seleccionado como vocal de mesa para las elecciones de este domingo, el Servel dispuso de un portal web en el que puedes consultar solamente ingresando tu RUT.

Para ello, debes ingresar al siguiente enlace (presiona aquí) y digitar tu RUT o el de la persona por la cual deseas consultar. Luego debes realizar la verificación pinchando el cuadro que dice "No soy un robot" y finalmente seleccionar el botón "consultar".

Posteriormente, el sitio web arrojará tus datos electorales, incluyendo tu local de votación, la comuna donde votas, la mesa que te corresponde y si fuiste elegido o no para cumplir con la labor de vocal de mesa.

