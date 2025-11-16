"¡Se pegó un Evelyn Matthei!": El divertido momento de Cony Santa María en la llegada de Kast a su local de votación

16 nov. 2025 - 10:32 hrs.

Meganoticias organizó el despliegue más grande de su historia en estas elecciones presidenciales y parlamentarias, contando con periodistas desplegados en todos los lugares más importantes de esta jornada. La periodista Constanza Santa María se trasladó hasta Paine, Región Metropolitana, siguiendo al candidato José Antonio Kast.

La expectación a la llegada del local de votación del candidato republicano era inmensa, entre adherentes del presidenciable y también la prensa, quienes querían sacarle una declaración a Kast, que se ha caracterizado en toda su campaña por rehuir a ciertas preguntas de los periodistas.

"Se pegó un Evelyn Matthei"

El candidato del Partido Republicano llegó a bordo de un vehículo que se estacionó justo en frente de su local de votación. Constanza Santa María, quien estaba a unos metros, al ver llegar al político a algunos metros de distancia, salió corriendo para abordarlo, quedando registrado en cámara.

"Ay, ahí va corriendo la Cony. ¡Se pegó un Evelyn Matthei! ¡Se pegó un Evelyn Matthei! Corre, Cony Santa María, gana, por supuesto", expresó José Antonio Neme desde el estudio, donde estaba acompañado con Marianne Schmidt y Mauricio Morales.

Ellos también reaccionaron a la rapidez que tuvo Cony para llegar al lado de José Antonio Kast, puesto que la periodista se escabulló entre medio de toda la gente y logró quedar nada más ni nada menos que a la izquierda del candidato.

"Oh, qué es rápida", dijo Mauricio ante la periodista, mientras oía las preguntas que ella le hacía sobre esta jornada electoral.

Todo sobre Famosos chilenos