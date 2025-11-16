Nidyan Fabregat presenta a su nueva pareja en redes sociales: "Mi fan número uno no pide fotos"

16 nov. 2025 - 11:23 hrs.

La modelo española Nidyan Fabregat presentó a través de redes sociales de forma oficial al hombre que le robó el corazón durante las últimas semanas. Se trata de un comunicador audiovisual llamado Sebastián Ballesteros.

Tal vez de nombre, Sebastián no suene tanto, sin embargo, el profesional saltó a la fama de forma fugaz hace algunos meses, tras denunciar en "Only Fama" que Pilar Cox tenía actitudes de diva en un programa que grabaron juntos y, además, de besarlo sin su consentimiento.

La nueva pareja de Nidyan Fabregat

A través de su cuenta de Instagram, Nidyan publicó un video en el que aparece Sebastián sentado, con ella apareciendo por su espalda, abrazándolo y luego dándole un beso en la mejilla, adjuntando la canción "frente al mar" de Beéle.

Sobre el clip, la española escribió: "Mi fan número uno no pide fotos, pide besos", etiquetando además a Sebastián, quien tiene algunos miles de seguidores, conseguidos tras el escándalo que protagonizó junto a Pilar Cox.

De acuerdo a lo que ella dijo en un programa de Zona Latina el pasado viernes 14 de noviembre, los dos se conocieron en CHV, en un espacio en el que la invitaron como concursante. Allí hicieron clic, ya que él trabajaba de realizador audiovisual.

Tras iniciar el romance, Ballesteros, según el mentado programa, dejó de trabajar en dicha producción, siendo reubicado en otro departamento del canal.

