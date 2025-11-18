Angie Jibaja es acusada de meterse con la pareja de su madre: Ahora estaría viviendo con él

18 nov. 2025 - 11:00 hrs.

Angie Jibaja es recordada por el reality Doble Tentación de Mega en 2016. Al culminar su participación en el programa, se mantuvo alejada de nuestro país, pero siguió dando qué hablar en Perú, donde vive hoy.

La modelo peruana hizo noticia esta semana tras desclasificarse un escándalo familiar, que involucró a su madre y la pareja de esta. Esto habría desencadenado una pelea entre ambas, con intervención de la policía.

El escándalo de Angie Jibaja

Fue Cecilia Gutiérrez quien reveló que el conflicto ocurrió una vez que Angie Jibaja se metiera con la pareja de su madre, lo que provocó un quiebre entre las dos.

La progenitora de la modelo la acusó de manera pública de "robarle" su novio, que sería un personaje antiguo de la farándula: "Resulta que la acusa su mamá de haberle quitado el pololo. Escándalo que el otro día había terminado incluso con la fuerza pública", sostuvo la periodista.

Angie Jibaja / Mega

¿Quién sería el hombre en discordia?

En un comienzo se pensó que este hombre era el manager de Jibaja, puesto que la había acompañado a unos espacios en televisión. Sin embargo, ahora todo sufrió un vuelco, cuando la madre de ella lo reconoció.

Pero no solo eso, ya que trascendió que, producto del quiebre, la modelo peruana ahora estaría viviendo con el hombre en discordia, con quien presuntamente tendría un romance.

Todo sobre Famosos