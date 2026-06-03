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Mega Investiga revela pistas claves de la "Operación Tokio"

03 jun. 2026 - 22:45 hrs.

Mega Investiga entrega antecedentes inéditos y pistas clave de la Operación Tokio, que llevaron a la detención de una célula del Tren de Aragua que operaba mediante extorsiones en el barrio Bellavista.

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