El "truco parlamentario" persiste: Los nueve diputados que viajaron al extranjero en semana distrital

03 jun. 2026 - 12:21 hrs.

"Semana del mes que se destina al trabajo distrital de las diputadas y de los diputados para que cumplan su función de representación de la ciudadanía". Así define la Cámara de Diputados a la "semana distrital". El concepto volvió al debate esta semana, luego de que se revelara que el diputado Leandro Kunstmann (Republicano) utilizó ese período para viajar al Caribe.

Según consta en un documento de la Cámara de Diputados, el viaje se realizó entre el 22 de mayo y el 1 de junio de 2026 (ver documento). "Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones", se defendió el parlamentario ante el medio regional Noticias Los Ríos.

Mega Investiga pudo constatar que durante esos días Kunstmann se mantuvo activo en redes sociales e incluso publicó imágenes en terreno. Sin embargo, en ninguna de ellas aparecía él: solo miembros de su equipo.

El caso de Kunstmann no es aislado. Hace un año, Mega Investiga reveló que decenas de parlamentarios utilizaban esta práctica de manera habitual. Se le llamó el "truco parlamentario": un mecanismo que les permitía ausentarse varias jornadas laborales sin descuentos en sus dietas.

A un año de esa investigación, las cosas no parecen haber cambiado. Mega Investiga detectó al menos otros nueve casos de parlamentarios que viajaron al extranjero durante sus semanas distritales o en períodos destinados a otras actividades parlamentarias.

Desde Sudamérica a Europa

Por reglamento, los parlamentarios deben avisar cuando salen del país, y así lo han hecho decenas de diputados desde el inicio del nuevo período legislativo.

Tal es el caso de Constanza Schonhaut y Gonzalo Winter, ambos del Frente Amplio, quienes viajaron a Uruguay entre el 26 y 29 de marzo, apenas 15 días después de asumir el cargo. Schonhaut justificó su ausencia: fue expositora en el "Seminario La Vida en el Centro: Derechos, Cuidados, Comunidad". Winter, en cambio, no especificó el motivo de su viaje (ver documento).

Abril fue uno de los periodos con más salidas registradas. El diputado Patricio Briones (PDG) viajó a Argentina entre el 2 y 6 de ese mes, mientras que Eduardo Cretton (UDI) fue a Perú entre el 2 y el 5, por "motivos particulares". El 2 era parte de la semana distrital, y el 3, 4 y 5 fueron un fin de semana largo. Días después, Cristián Araya (Republicano) avisó su salida a Paraguay para asistir a la "Conferencia Patriots Network", entre el 16 y 19 de abril.

La diputada Claudia Mora (RN) viajó por “temas particulares” a Estados Unidos entre el 22 de abril y el 4 de mayo, en plena semana distrital. Esa misma semana, Luis Pardo (RN) se ausentó cinco días —entre el sábado 25 y el miércoles 29 de abril— para asistir a un seminario de la Fundación Konrad Adenauer. También en ese período, la diputada Sara Concha viajó a Brasil entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

En mayo se registraron casos comparables al de Kunstmann, pues ocurrieron durante la misma semana distrital. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, avisó una ausencia entre el 21 de mayo y el 3 de junio por un viaje a España (ver documento), sin embargo, el diputado ya estaba de vuelta en Chile el 1 de junio, pues asistió a la cuenta pública del Presidente José Antonio Kast. Ximena Ossandón (RN), vicepresidenta de la Cámara, viajó también a España entre el 22 y 27 de mayo. Su caso llama la atención, ya que no es la primera vez: Mega Investiga ya había revelado un viajes similares de la parlamentaria en idénticas circunstancias. El listado lo cierra el diputado Hotuiti Teao (Evópoli), quien se se ausentó diez días, entre el 22 y 31 de mayo, con destino a Brasil.

Por reglamento, ninguno de estos viajes implica descuentos en las dietas parlamentarias, que superan los siete millones de pesos. Los descuentos solo operan cuando hay sesiones de sala, que se celebran entre lunes y miércoles. En semana distrital no hay sesiones, por lo que tampoco se aplican sanciones económicas.