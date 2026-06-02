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Nacional

"Refleja el poder del ministro Arrau": La reacción de Francisco Vidal y Cecilia Pérez a la salida de subsecretarios de Seguridad

02 jun. 2026 - 10:08 hrs.

Los exvoceros de gobierno, Francisco Vidal y Cecilia Pérez, reaccionaron en Radio Infinita a la salida de los subscretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana del Ministerio de Seguridad.

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