"Refleja el poder del ministro Arrau": La reacción de Francisco Vidal y Cecilia Pérez a la salida de subsecretarios de Seguridad
02 jun. 2026 - 10:08 hrs.
Los exvoceros de gobierno, Francisco Vidal y Cecilia Pérez, reaccionaron en Radio Infinita a la salida de los subscretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana del Ministerio de Seguridad.
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