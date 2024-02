Deportista panamericana quiere representar a Chile en Miss Universo: "Voy a tratar de hacer todo lo posible por ganar"

02 feb. 2024 - 12:10 hrs.

Ignacia Cifuentes, deportista chilena y seleccionada nacional de esgrima, es candidata para ser Miss Universo Chile 2024.

La joven —que también es estudiante de Medicina— representó al país en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, instancia en que se hizo conocida a través de sus redes sociales; ahora, tiene más de 17 mil seguidores en Instagram y más de 22 mil en TikTok.

"Voy a tratar de hacer todo lo posible por ganar"

Sobre su idea de ser Miss Universo Chile, Ignacia Cifuentes comentó que “la verdad es que al principio no lo tenía considerado, postulé hace unos días y dije: ‘¿Qué pierdo?’. Salí seleccionada, fue todo muy rápido y no lo pensé mucho”.

Instagram

“Mi familia siempre me ha dicho que postule a concursos de belleza, pero nunca me había interesado porque yo no estaba ligada a esas cosas. Ahora me interesó un poquito más. Lo mío siempre han sido los deportes y los estudios”, agregó, en conversación con AS.

La joven universitaria detalló que “hay 22 concursantes y de aquí a julio sé decidirá quién representará a Chile en el Miss Universo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss Universo Chile (@misschileuniverso)

“Vamos a pasar por varias pruebas, hay que sacar proyectos y yo me imagino sacar algo ligado a la medicina. Ahí van a ir eliminando personas e irán quedando las finalistas”, añadió.

Ignacia Cifuentes declaró que “quiero impulsar más el deporte. Los concursos de belleza siempre ahondan más en eso, en la belleza, y se quedan ahí. A mí me gustaría cambiar ese tema y contar que soy una deportista, seleccionada chilena de esgrima y así mostrar otras caras… Quiero hablar de disciplina y de medicina”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacia Cifuentes G. (@iniguzman)

“A este concurso voy enfocada y voy a tratar de hacer todo lo posible por ganar. Eso me lo ha inculcado el deporte”, concluyó.

Todo sobre Miss Universo