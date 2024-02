El inesperado vuelco en la carrera de Fran Maira: "Puedo hacer de todo"

01 feb. 2024 - 18:10 hrs.

Francisca Maira ha incursionado en diferentes rubros, se ha desarrollado como empresaria, modelo, influencer y actualmente es postulante del certamen de Miss Universo Chile.

La exparticipante del reality show "Gran Hermano" reveló recientemente, en un pódcast, que este año desarrollara una nueva faceta que nunca antes había mostrado.

Francisca Maira incursionará en un nuevo rubro laboral/Instagram@franmaira___

¿Cuál es la nueva faceta de Fran Maira?

La influencer de 23 años reveló que quiere transformarse en cantante urbana.

Así mismo lo manifestó en el pódcast de Karol Lucero, “Un día +", donde reveló que le interesaba redirigir su carrera al mundo de la música.

“Entonces dije ‘a ver, ¿qué me falta hacer? Cantar’, y dije ‘voy a intentarlo, qué puedo perder‘”, dijo la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisca Maira ??? (@franmaira___)

“Me siento muy show-woman, puedo hacer de todo” reconoció Maira, quien viene cultivando su interés por la música desde hace años.

“Para quienes no saben, no es que yo anoche desperté con ganas de cantar, yo cuando chica cantaba, pero me hicieron bullying porque cantaba muy fuerte y en el colegio me agarraban para el chuleteo, por eso lo dejé de hacer", contó la exchica reality.

¿Cuándo lanza su primera canción?

Maira también reveló en el pódcast que lanzara su primera canción antes de marzo de este año.

Sería solo un tema, que la influencer describió a la audiencia como "full perreo”.

Todo sobre Famosos chilenos