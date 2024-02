"No era su público": Luis Slimming fue pifiado en festival a semanas de su show en Viña 2024

01 feb. 2024 - 14:10 hrs.

El comediante chileno Luis Slimming fue pifiado en un festival de Chile Chico, en la región de Aysén, a solo semanas de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2024.

El denominado "Don Comedia" es uno de los humoristas que debutará este año sobre la Quinta Vergara, luego de un exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué en 2023.

En las semanas previas a su show en el festival más importante de Latinoamérica, el comediante tiene programada varias presentaciones en las cuales se encarga de "probar" algunos de los chistes que presentará en Viña.

Luis Slimming (Instagram)

"Este no era su público"

El pasado viernes 26 de enero, Luis Slimming estuvo en el Festival de Chile Chico, en la misma jornada en que se presentaron artistas como Jordan 23 y Cris Mj. En dicho escenario el comediante fue pifiado y, aunque logró culminar su rutina, esta duró menos de los 30 minutos que tenía para actuar.

En el programa "Zona de Estrellas", el periodista Hugo Valencia explicó que habló con Luis Slimming respecto a las pifias que recibió en el sur del país.

"El me contó que por la rutina que tiene preparada para Viña, no ha logrado armar una que sea especialmente enfocada en el público más joven. Ese día en que vimos estas imágenes en Chile Chico se presentaban Jordan 23 y Cris MJ, dos artistas con principal publico juvenil, adolescente. Me comenta que claramente este no era su público", reveló Valencia.

El periodista también le preguntó a "Don Comedia" sobre los motivos para haber realizado esta presentación a tres semanas de su show en la Quinta Vergara. "Él me dice que 'justo fui a probar con un público que no era el mío para salir de mi zona de confort. Es parte del entrenamiento que debería tener cualquier humorista. El mío no salió bien'".

Finalmente, el periodista aseveró que Slimming le indicó que algunos de los chistes del show que fue pifiado en Chile Chico, también son parte de los que presentará en el Festival de Viña del Mar.

Luis Slimming se presentará el martes 27 de febrero en el Festival, jornada que abrirá con el grupo mexicano Maná y cerrará con la presentación de los australianos de Men At Work.

