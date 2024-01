"Me llamaron la atención": Francisco Vidal reconoció 'reto' tras dar su opinión sobre Peso Pluma en Viña 2024

29 en. 2024 - 13:50 hrs.

A comienzos de enero, la polémica que se tomó diferentes medios de comunicación fue la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar 2024, luego de que el sociólogo Alberto Mayol, en una columna de opinión, cuestionara los vínculos que el mexicano tendría con el narcotráfico.

Su mirada provocó que hasta Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN, uno de los canales organizadores del certamen, saliera a dar su opinión sobre el artista, asegurando que reconsideraría la presencia del cantante en Viña del Mar.

"Un canal público no debería tener en su programación a un artista que promueve el narcotráfico", dijo Vidal, agendando luego incluso una junta de directorio, en la que, de forma unánime, rechazaron la presencia de Peso Pluma en el Festival y pidieron cancelar su show.

Peso Pluma

Una opinión que finalmente no fue considerada, debido a que la organización del Festival de Viña del Mar, que incluye a TVN y Canal 13, además de la municipalidad, decidieron ratificar la presencia del mexicano en el certamen.

Francisco Vidal y las repercusiones de sus dichos

Ahora, en una entrevista con el Diario Financiero, Francisco Vidal reconoció que al dar su opinión "sí, me llamaron la atención y con razón. Di una opinión que no estaba deliberada con el directorio. Me arranqué con los tarros y eso fue un error, porque cuando yo hablo con el sombrero de Televisión Nacional, debo hacerlo como directorio".

"Yo estaba aquí en mi casa ese día en la tarde, y me llama la editora de cultura de (radio) Bío Bío. Me preguntó si había leído la columna de Mayol. Le dije que no. Me la mandó. Le comenté que yo no sabía quién era Peso Pluma, que nunca lo había escuchado y la derivé para que respondiera el canal. Pero allá no estaban a mano y la periodista me llamó de nuevo. Ahí cometí el error de decir un pronunciamiento mío. Dar mi declaración espontánea, que no correspondía. Y cuando uno comete errores públicos, los reconoce en público", asumió.

Francisco Vidal

Por lo anterior, tras la junta del directorio, decidieron sacar un comunicado en conjunto y rechazar la presencia de Peso Pluma en el certamen. "La decisión fue unánime. Y dijimos: ‘Aquí para nosotros se cierra el tema’", expresó.

Sin embargo, pese que Peso Pluma efectivamente se presentará en la Quinta Vergara, Vidal aseguró que esto "no fue una derrota" para el directorio, valorando los diferentes puntos de vista de los otros actores que inciden en la contratación de los artistas.

"Como que hay otros criterios en el caso del municipio de Viña y el Canal 13, que son distintos a la naturaleza de Televisión Nacional. Y no quiero juzgar el criterio de Luksic (dueño de Canal 13) ni el criterio de la alcaldesa (Macarena Ripamonti). Cuando tú estás en una sociedad, que tus socios opinen distinto, es parte de la vida", cerró.

