Estuvo en "Pituca sin lucas": ¿A qué se dedica hoy la actriz Marita García tras alejarse de la TV?

11 may. 2024 - 18:16 hrs.

La teleserie que trajo de vuelta el exitoso presente que vive el área dramática de Mega fue "Pituca Sin Lucas", en donde una de las actrices más recordadas es María de los Ángeles García, más conocida como Marita.

Esta actriz tuvo el papel de Margarita Bravo y al principio de la teleserie era pareja de Fidel Gallardo (Augusto Schuster). Pese al éxito de esta novela, Marita ya contaba con experiencia en la actuación, pues había participado en varias películas y series chilenas.

También había estado haciendo teleseries en Canal 13 y TVN. Incluso su debut en Mega ocurrió en la teleserie "Maldita". Sin embargo, tras "Pituca sin lucas" se hizo una recurrente en las pantallas del canal y apareció en "Te doy la vida" y "Verdades ocultas".

En esta última teleserie interpretó a Maite en la primera parte de la producción hasta que su personaje se fue a vivir al sur. Tras esa experiencia, a fines de 2018 Marita García abandonó las teleseries y la televisión hasta la actualidad.

Marita García (Instagram)

¿Cuántos años tiene Marita García y a qué se dedica?

María de los Ángeles "Marita" García es una reconocida actriz chilena nacida el 27 de enero de 1986, por lo que actualmente tiene 38 años.

Marita tenía una promisoria carrera como actriz de teleserie. Sin embargo, reconoció que su papel en "Verdades Ocultas" era muy complejo. "Maite era una niña que le pasaban puras cosas malas. Por lo mismo pedí que me sacaran", reconoció hace unos años.

Tras salir de TV, la actriz se convirtió en profesora de yoga, por lo que para ello viajó a la India y Bután para especializarse como instructora. En dicha experiencia realizó 200 horas de Ashtanga Yoga, una disciplina en la que cada postura está diseñada con un número determinado de movimientos y respiraciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mari?a Garcia Aguilar (@maritagarciayoga)

A su regreso a Chile se radicó junto a su pareja en el Valle del Aconcagua, en la región de Valparaíso. Actualmente sigue dedicada a dar clases de yoga, y en marzo pasado estuvo presente en el Festival de Yoga organizado por el Gobierno de Santiago.

“Otro lunes de montaña. Vida sencilla. Aquí hay poco que aparentar, poca superficialidad que sostener. Sin maquillaje, con ropa cómoda que pueda llenarse de tierra y semillas. Veo muy lejano el tiempo de grabar en televisión, siento que no quisiera vivir en ese ritmo otra vez. Me he vuelto lenta y eso me hace más feliz”, escribió en su Instagram en 2021.

¿Quién es la pareja de Marita García y cuántos hijos tiene?

Marita García estuvo emparejada con algunos actores como Francisco "Chapu" Puelles y Ricardo Vergara, pero en la actualidad está junto a su esposo Esteban Cabezas, también instructor de yoga y fundador en la escuela Yoga Mandiram, con quien se casó en 2019.

Marita junto a su pareja se convirtieron en padres en abril de 2022 de un bebé llamado Indra Gabriel, quien ya tiene dos años y es su único hijo.

Marita García junto a su hijo y esposo (Instagram)

"Dormimos poco y ando con ropa ‘siempre lista’ Jajajá. Cada día me hace más feliz vivir esto, mirarnos mientras está en mis brazos, ver cómo le gana el sueño, acariciarlo mientras duerme", escribió en su Instagram hace un tiempo.

Todo sobre Famosos chilenos