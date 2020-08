View this post on Instagram

Dulce como la miel 💛 El presente es un regalo. Es imposible que con tantos pensamientos de miedo a nivel planetario, no nos llegue esa vibración. Pero podemos ser conscientes y transmutarla con gratitud: Si respiro, es que estoy viva/o 🙏🏻 Cada segundo de vida es una tremenda oportunidad. Mucho amor para ustedes 💜