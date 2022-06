"No cambiaría este silencio": Marita García explica por qué se fue a vivir desde Santiago al campo

09 jun. 2022 - 10:00 hrs.

Fue hace ya más de dos años que la actriz María de los Ángeles "Marita" García, decidió agarrar sus maletas y mudarse desde Santiago a un sector cerca del Valle del Aconcagua, en la región de Valparaíso.

Quien dio vida a la sufrida Maite en "Verdades Ocultas", optó por dejar la ajetreada vida de la capital por la tranquilidad del campo, donde incluso se convirtió en madre hace algunos meses.

Días atrás, en su cuenta de Instagram, Marita explicó los pormenores de su nueva vida, reafirmando lo feliz que se encuentra por la determinación que tomó.

"Qué agrado criar aquí"

Al pie de una publicación donde se ven unos banderines colgados por delante de la cordillera, García comenzó su descripción con una pregunta que muchos le hicieron al momento de iniciar su mudanza: "¿En serio te vas a vivir a la punta del cerro? ¿Y no vas a volver a santiago?".

"Tantas veces me hicieron esas dos preguntas. Y hoy, después de tres años viviendo aquí, no puedo imaginar volver a lo que antes fue mi hogar. No cambiaría este silencio por ningún cafecito de la esquina", respondió.

Agregó que "ahora pienso: Qué agrado criar aquí entre las montañas y las aves. Y si bien es solitario, es nutritivo en otros aspectos tan profundos. La naturaleza es nuestra familia también".

Por último, le preguntó a sus seguidores: "¿Alguien más que haya salido de la ciudad o tenga ese sueño?", recibiendo diferentes respuestas de sus fans.

Una de ellas, si bien coincidió con lo "agradable" que puede ser ese estilo de vida, se manifestó preocupada en caso de ocurrir emergencias que necesiten de la ayuda de otras personas. "¿No hay vecinos? ¿Nadie más vive cerca siquiera? (...) En caso de asaltos o alguna emergencia, ¿cómo lo hacen? ¿O cómo creen que lo harían?", le consultó.

Dicho mensaje fue respondido por Marita, quien le explicó que "no hay asaltos, y hay pocos vecinos, muy lindas personas".

