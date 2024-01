"Me siento sola muchas veces y por esto he permitido cosas que no debería": El duro momento de Fanny Cuevas

28 en. 2024 - 10:16 hrs.

La recordada chica reality, Fanny Cuevas, se descargó en redes sociales, comentando su malestar tras haber terminado su relación sentimental luego de un viaje a Brasil.

Actualmente, Fanny es una activa usuaria de Instagram, donde es toda una influencer. Fue a través de esta plataforma que la joven compartió su sentir con sus más de 290 mil seguidores.

"Decidí terminar"

“Llegando de Brasil, decidí terminar mi relación; a pesar del amor y los intentos, no pude seguir. Todos me ven muy fuerte y creen que siempre estoy bien y no es así. Mi vida no ha sido fácil”, dijo en su historia (ya eliminada).

“Desde chica, siempre me la he bancado sola. Las cosas que tengo son porque yo misma las conseguí, nunca nadie me dio nada. Ni mi familia ni en mis relaciones, pese a que amo infinito, trato siempre de ser buena hija y una buena hermana, buena polola... no es suficiente”, continuó.

“Me siento sola muchas veces y por esto he permitido cosas que no debería. Soy demasiado sensible y me duele mucho dar tanto para no recibir ni mierda. Y para nada me refiero a lo material”, expresó.

"Sé que el tiempo y Dios me ayudará a encontrarme de nuevo"

La joven, recordada por su participación en el reality show "Mundos Opuestos", manifestó que “gracias a Dios y a mí, jamás me ha faltado nada, ni he tenido que pedirle a nadie, nunca. Pero sí, a veces necesito apoyo y saben que no lo tengo. No sé qué hago tan mal como para que personas que amo me fallen de esa manera”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FA? (@fannylife3)

“Sin embargo, hay uno que otro amigo que se ha preocupado por mí, por mi estado de salud y me han brindado su amor, cariño y lo más valioso, su tiempo. Y en serio, se los agradezco”, reconoció.

“Gracias por no permitir que nadie apague mi luz, por recordarme quién soy, por no abandonarme en mi dolor y preocuparse de mí”, insistió.

Por último, cerró diciendo que “sé que el tiempo y Dios me ayudará a encontrarme de nuevo, a volver a comenzar, a seguir luchando por mis sueños, mis metas y objetivos que sigo teniendo. Me perdí en el camino, a mí misma, y quiero volver a encontrarme, a amarme y, por sobre todo, a valorarme”.

Todo sobre Famosos chilenos