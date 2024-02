Antes que él presentara a nueva pareja: ¿Cuáles fueron las últimas declaraciones de Berta Lasala sobre Daniel Alcaíno?

31 en. 2024 - 20:50 hrs.

A principio de 2023, la separación de una de las parejas de actores más estables del medio remeció el mundo del espectáculo chileno. En ese entonces, Berta Lasala confirmó el término de su matrimonio con Daniel Alcaíno.

Ambos pusieron fin a su vínculo de cerca de 21 años, del cual nació el único hijo que tienen en común. Tras el quiebre, Berta aseguró que mantenían una buena relación y que durante un tiempo siguieron viviendo juntos.

Por su parte, el humorista detrás del personaje "Yerko Puchento" afirmó que la ruptura "no fue por algo en específico, no hay infidelidades".

Un año exactamente ha transcurrido desde ese momento y actualmente Alcaíno se encuentra en pareja con otra mujer, llamada Catalina, con quien tuvo su primera aparición pública en los Premios Caleuche 2024.

Daniel Alcaíno junto a su nueva pareja/ Instagram @premioscaleuche

Las declaraciones de Berta Lasala en "La Cabaña"

En noviembre pasado, Berta fue una de las invitadas a "La Cabaña", el docushow de Mega que reta a cuatro famosos a convivir por un fin de semana en un inmueble ubicado en el Cajón del Maipo.

Uno de los temas que abordó fue sobre su proceso de separación. Durante una íntima conversación, la intérprete fue consultada respecto a la posibilidad de retomar el vínculo con Daniel, algo que descartó tajantemente.

"No. Sin vuelta y con mucho cariño. Cuando ya decidimos este paso, gracias a Dios te digo, que fue bueno, porque nuestro hijo está feliz, está bien. Y estamos los dos bien y nos queremos igual", expresó la actriz.

Berta Lasala/ Instagram @lasalaberta1

La artista también manifestó que no tenía interés en rehacer su vida amorosa. "Por ahora no tengo ganas de estar con nadie. Me acabo de separar hace un año, fue un proceso largo de separación. Los dos nos liberamos, estábamos mirando para distintos lados, pero nos tenemos un cariño enorme", dijo Berta.

Estas fueron las últimas declaraciones de Lasala sobre el tema y hasta la fecha no ha entregado más detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos por separado con Alcaíno.

