"Fueron días de buscar y buscar": Álvaro Ballero comparte una noticia que puso feliz a toda su familia

31 en. 2024 - 17:30 hrs.

A través de sus redes sociales, el recordado exchico reality Álvaro Ballero reveló una noticia que tiene feliz a toda su familia.

Resulta que hace algunos días la mascota de su hogar, su gata de nombre Gamora, se había perdido, teniendo en vilo a toda su familia.

"Fueron días de buscar y buscar"

Con una imagen de Gamora, en la que arriba aparece escrito en mayúsculas "¡encontrada!", Álvaro Ballero compartió con sus seguidores la noticia.

"¡Apareció Gamora! Estuvo todos estos días en la casa del vecino, al lado de nuestra casa, estaba muy asustada, escondida detrás del sofá y ahora sigue un poco en shock... Gracias a todos por sus mensajes, datos e información. Ahora a tenerla encerrada por al menos una semana y que conozca bien la casa nueva", partió escribiendo.

Álvaro Ballero

Luego relató que "fueron días de buscar y buscar por todos lados, llamadas que la habían visto, ahí partíamos a buscarla, pegar carteles de gata perdida al menos unos 700 metros alrededor, dejar arenero afuera, su comida afuera con cámara, hasta los calcetines que dijeron que teníamos que dejar en el jardín".

El exchico reality explicó que esto no resultó, porque su vecino estaba fuera de Santiago. De hecho, mencionó que podía escuchar maullidos al llamarla por su nombre, sin embargo, no sabía de dónde provenían.

"Sentía que un gato maullaba cada vez que yo mencionaba su nombre, pero como el vecino tiene dos gatos más, no podía tener certeza que era ella, pero sí era ella, porque su gata no estuvo estos días en casa y el otro gato no maulla casi", cerró diciendo en la publicación, agradeciendo a sus seguidores, quienes le manifestaron su preocupación por Gamora.

Revisa la publicación

