A punto de salir de la universidad y con varias ocupaciones: ¿Quién es Nano Calderón Argandoña?

31 en. 2024 - 08:10 hrs.

Hernán "Nano" Calderón, de 26 años, es una reconocida celebridad de nuestro país que acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales.

El joven, que actualmente estudia la carrera de Derecho, es hijo de Raquel Argandoña y el abogado Hernán Calderón Salinas y, además, hermano de la influencer Raquel "Kel" Calderón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ??Hernán Calderón Argandoña?? (@nanocalderon97)

Vida alejada del espectáculo... pero no tanto

A diferencia de su hermana, que sí ha tenido una presencia mucho más potente en los medios de comunicación, Nano ha preferido guardar cierta distancia de la "pantalla chica" y las entrevistas, aunque en contadas ocasiones ha tenido ciertas apariciones que han sido explosivas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ??Hernán Calderón Argandoña?? (@nanocalderon97)

Cuando apenas tenía 15 años dio una entrevista a la revista Caras, en el 2012, en el que una de las grandes cuñas que brindó fue que "me hubiera gustado tener una mamá más piolita".

Dichos que rectificó en el 2013, cuando conversó con Mega y aclaró que si dijo eso fue porque estaba enojado con su madre.

"Ella había dichos unas cosas malas de mí en la tele. Yo lo había hablado en casa, pero no funcionó y como mi mamá es una figura pública, pensé que por qué no hacerlo en este medio. Muchos dicen que no debí hacerlo, que quería llamar la atención, que por qué lo hago si no me gusta la tele, pero fue necesario porque después de esa entrevista, mi mamá dejó de hablar de mí y ahora estamos mucho mejor", expresó en ese entonces.

Lo anterior, en todo caso, no significó que desde ese momento haya tenido una relación fluida con su madre. Tras ires y venires, este vínculo finalmente se afianzó en 2020, luego del problema legal que Nano tuvo con su padre, a quien apuñaló.

El ataque de Nano a su padre

El joven estuvo en el centro de la polémica en el año 2020 luego que apuñalara a su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, en su mano, lo que ocasionó que fuera llevado en primera instancia a un centro de salud mental y luego, a una cárcel.

Su familia quedó fragmentada, y hasta el mismo joven reconoció recientemente que, de su familia nuclear, solo considera a su madre como parte de ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ??Hernán Calderón Argandoña?? (@nanocalderon97)

"Mi familia siempre ha sido mi madre, mi pareja, la Coca (su perrita) y 2-3 amigos. Cualquiera que no esté ahí, no me viene ni me va (interesa)", expresó en una historia de Instagram.

El presente de Nano Calderón

Actualmente, Nano se encuentra próximo a egresar de la carrera de Derecho de una universidad ubicada en el sector oriente de la capital.

Hace poco cumplió la mayoría de edad: ¿Quién es Mía Pascale, la hija de Iván Zamorano y María Alberó? ¿Quién es Fanny Cuevas? Conoce su edad, cómo se hizo famosa, a qué se dedica ahora y su estado amoroso ¿Quién es Blu Dumay? Cuántos años tiene, qué estudió y quiénes son los padres de la influencer Te puede interesar

En repetidas ocasiones el joven ha confirmado que no ejercerá esta profesión, puesto que prefiere seguir ligado a sus negocios, que van desde una agencia de publicidad a un casino en línea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ??Hernán Calderón Argandoña?? (@nanocalderon97)

Todo sobre Famosos chilenos