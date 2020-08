¿Qué pasó?

Este miércoles se conocieron detalles de cómo cumple la prisión preventiva Hernán Calderón Argandoña, en la Clínica psiquiátrica El Cedro, en la comuna de La Reina, luego de ser formalizado por el delito de parricidio frustrado en contra de su padre, Hernán Calderón.

Esposado

Según pudo constatar Mega Plus Alerta, Nano Calderón se encuentra esposado durante todo el día, con el objetivo de que no pueda atentar contra su vida. No obstante, durante la noche le quitan las esposas, dado que es el momento en que descansa.

Vigilancia permanente

Junto a esto, el imputado se encuentra bajo vigilancia permanente de funcionarios de Gendarmería, quienes están encargados de su custodia.

¿Cuánto tiempo estará en la clínica?

Cabe destacar que Calderón estará en la mentada clínica al menos durante esta semana, plazo durante el cual su médico tratante debe entregar un informe que dé cuenta su estado.

En caso de estar "compensado", como señaló la magistrado del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Calderón deberá ser trasladado hasta Santiago 1 para cumplir con la medida cautelar de forma normal.

Fiscalía

Respecto a lo anterior la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente ya confirmó que apelará para que la medida cautelar se lleve a cabo en Santiago 1.

Durante la audiencia de este martes, el fiscal Omar Mérida solicitó que Calderón Argandoña cumpliera la prisión preventiva en un recinto penitenciario, lo que fue denegado.

"Nada extraordinario"

“Yo lo que pido es que se cumpla con lo que se hace normalmente, no estoy pidiendo nada extraordinario, pido lo que se hace todos los días en el tribunal”, indicó.

Además, el persevutor planteó que “si una persona tiene una condición de salud, explíquela y hay un recinto penitenciario que dispone de un hospital suficiente, con una unidad de siquiatría incluso, para abordarlo”.

A su juicio, “al hacer esto, se plantea una diferencia injustificada que, por cierto, no es un buen precedente”.

