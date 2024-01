¿Quién es Fanny Cuevas? Conoce su edad, cómo se hizo famosa, a qué se dedica ahora y su estado amoroso

30 en. 2024 - 08:10 hrs.

Los reality show en Chile han servido como semillero para figuras de la televisión, y esto bien lo saben los participantes que ingresan buscando un cambio en su vida.

Este es el caso de Fanny Cuevas, de actuales 31 años, quien pasó de vender carteras como ambulante en una esquina de la Región Metropolitana a ser famosa en todo el país.

Fanny Cuevas antes de ser famosa

¿Cómo se hizo famosa Fanny Cuevas?

La joven ingresó en el 2012 al reality "Mundos Opuestos", del cual se convirtió en finalista, alcanzando un meritorio segundo lugar, siendo superada por Viviana Flores.

Luego de lo anterior, entró al programa "Yingo", donde fue protagonista de varios escándalos con las otras integrantes del espacio, con quienes tuvo mediáticas peleas.

En 2013 fue por la revancha e ingresó a "Mundos Opuestos 2", donde consiguió el primer lugar, que la hizo merecedora de la no despreciable suma de 20 millones de pesos.

Fanny Cuevas tras ganar "Mundos Opuestos 2"

A qué se dedica Fanny Cuevas

Tras años en TV, Cuevas optó en 2017 por retirarse del mundo del espectáculo nacional, y ese mismo año se fue a España, a estudiar locución y animación de eventos, carrera de la cual logró titularse.

En Chile no obtuvo trabajo recurrente como locutora, por lo que optó por tener sus propios negocios ligados a un emprendimiento digital llamado "La tiendita de Faa".

Allí se dedica a vender ropa y artículos importados de Estados Unidos, trabajo que le ha permitido costear sus viajes y su estilo de vida que muestra en redes sociales.

Fanny Cuevas

En junio del 2023, Fanny sorprendió tras anunciar mediante sus redes sociales que había comenzado una carrera como cantante, bajo el seudónimo de Fanny Life.

Hasta el momento ha sacado algunas canciones que se enmarcan dentro del género del trap. Su primera canción fue "TeTas Operadas", en la cual trabajó directamente en Estados Unidos. También tiene entre su repertorio "Magnánima" y "Na de Na".

El quiebre amoroso de Fanny Cuevas

A comienzos de este 2024, Cuevas reconoció que, tras varios años, decidió poner fin a su relación amorosa con su novio, realizando además una sentida reflexión sobre el amor propio.

“Llegando de Brasil, decidí terminar mi relación; a pesar del amor y los intentos, no pude seguir. Todos me ven muy fuerte y creen que siempre estoy bien y no es así. Mi vida no ha sido fácil”, dijo mediante historias de Instagram.

Sobre la misma, agregó que "me siento sola muchas veces y por esto he permitido cosas que no debería. Soy demasiado sensible y me duele mucho dar tanto para no recibir ni mierda. Y para nada me refiero a lo material", concluyó.

