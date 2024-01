¿Quién es Yann Yvin? Conoce su edad, nacionalidad, estado amoroso y cuántos años lleva viviendo en Chile

29 en. 2024 - 08:10 hrs.

La década del 2010 en nuestro país se vivió un boom de programas de cocina en la televisión, siendo uno de los más recordados "MasterChef Chile", que tuvo entre sus jueces a Yann Yvin.

Este chef, proveniente de Francia y de actuales 58 años, debutó en 2014 en las pantallas de la televisión chilena y rápidamente se ganó el cariño del público, pese a ser uno de los más implacables del espacio.

¿Quién es Yann Yvin?

Si bien en ese entonces era un desconocido para muchos televidentes de nuestro país, en 2014 él ya llevaba cerca de 18 años viviendo en Chile, cuenta el medio BioBioChile.

Antes de "MasterChef", ya había estado a cargo de la cocina de cerca 8 restaurantes en Santiago y, además, había abierto un café, le había cocinado a empresarios y políticos, entre ellos, el expresidente Ricardo Lagos.

Y es que la cocina para Yann Yvin no es un mundo desconocido. A sus tempranos 15 años entró a estudiar a la Escuela Hotelera de París, siendo uno de sus primeros comensales François Mitterrand, cuando era presidente de dicha nación, entre los años 1981 al 1995.

Antes de llegar a Chile, Yann estuvo en varios países aprendiendo lo mejor de su cocina, entre los que destacan Vietnam, Costa de Marfil, Togo y México, por solo mencionar algunos destinos.

La vida personal de Yann Yvin

En cuanto a su vida privada, en el año 1991 se casó con Válerie Flat, con quien tuvo dos hijos: Valentine y Adrien, a quienes criaron en Chile y se quedaron en nuestro país hasta el 2015, cuando decidieron mudarse a Montreal, Canadá.

Sin embargo, al poco tiempo, Yann decidió venirse a Santiago por compromisos laborales, acordando los dos una relación a distancia, que funcionó hasta el 2023, cuando decidieron finalmente poner fin al vínculo.

"Decidimos juntos, de común acuerdo, dejarnos una chance para empezar de nuevo con alguien distinto. Somos cincuentones, entonces decidimos que ya era momento de separarse", expresó hace algunos días a Las Últimas Noticias (LUN) el propio Yann.

En la conversación, el chef, que ya lleva 28 años en nuestro país, aprovechó de dejar en claro que "no estoy en búsqueda de absolutamente nada. Creo en los encuentros, entonces será lo que venga. No planifico, no proyecto, tampoco he cambiado mi manera de vivir".

