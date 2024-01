¿Quién es Fran Maira? Conoce su edad, trayectoria y sobre su desconocido sueño de ser cantante

26 en. 2024 - 08:10 hrs.

Esta semana se conocieron las aspirantes seleccionadas para el Miss Universo Chile 2024, que en unos meses más tendrán que competir para convertirse en la representante nacional del concurso a nivel mundial.

Dentro de la lista hay varias influencers, como la activista transexual Ariel Cordero, la cantante Emilia Dides y la exchica reality Fran Maira.

Esta última, al momento de confirmarse que quedó seleccionada por el sector El Golf de la comuna de Las Condes, indicó que con su postulación busca "romper con los estándares de belleza y los tabúes que existen en nuestro país".

¿Quién es Fran Maira?

La joven, de apenas 22 años, estudio en el Colegio La Maisonette hasta segundo medio, siendo expulsada de dicho recinto tras protagonizar una pelea con una compañera, contó al medio La Cuarta. Tras esto, tuvo que terminar sus estudios en otro establecimiento.

En la misma conversación, Maira reveló que durante su adolescencia estuvo en la Academia de Luis Jara tomando clases de canto, las cuales abandonó tras recibir burlas de sus compañeras de curso.

"Pero siempre es mi sueño ser artista. Creo que tengo potencial. Ahora me he ido por otras ramas, como emprender. Sé que no estaré en Hollywood, pero vamos de a poquito, cada vez más", expresó, revelando así que no tiene intenciones de renunciar a su sueño.

Después de egresar de cuarto medio, Fran entró a la carrera de Ingeniería Comercial, en la cual solo duró 7 meses. Al retirarse, trabajó en una cafetería por cerca de tres meses y luego decidió emprender una carrera como modelo.

En plena pandemia, decidió abrir una pastelería, pero luego cambió de giro, en 2022, vendiendo lencería y juguetes para adultos. En el mismo año, además, optó por abrir su perfil en una página de contenido erótico tras pasar por algunos apuros económicos, convirtiéndose esta en su salvavidas y una de sus principales fuentes de ingresos.

Luego de su paso por "Gran Hermano" en 2023, Fran se ha convertido en una nueva figura del espectáculo nacional, acumulando cientos de miles de seguidores en Instagram.

