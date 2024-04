"Vivo en otra dimensión": Mamá de Marcianeke impacta a sus seguidores con juvenil figura

16 abr. 2024 - 22:32 hrs.

¿Qué pasó?

Yasna Muñoz tiene 42 años y es la mamá del afamado cantante de música urbana, Mercianeke. Durante los últimos días impactó a sus seguidores en redes sociales mediante un video.

Esto porque la influencer compartió un registro en su cuenta de Instagram, donde mostró el radical y juvenil cambio de look al que se sometió.

Juvenil figura

Llamó la atención en Instagram al compartir un video con varias fotografías recientes, donde luce una curvilínea figura a sus 42 años.

Allí, subió un registro donde aparece posando con un enterito negro de mezclilla, botines altos con plataformas y el cabello rubio con extensiones onduladas.

Influencer

En la mencionada red social, Yasna tiene más de 195 mil seguidores. Muchos de ellos le dejaron comentarios con halagos y aplausos en una de sus últimas publicaciones.

"Tengo mi locura, vivo en otra dimensión, y no tengo tiempo para cosas que no me llenen el alma. ¡Viviendo!", comentó.

