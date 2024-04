"Que vacunazo me metiste": El divertido reclamo de Nico Solabarrieta a Pamela Díaz

16 abr. 2024 - 19:06 hrs.

Un divertido video fue el que subió a sus redes sociales el influencer Nicolás Solabarrieta, en el que apunta directamente a Pamela Díaz.

Lo anterior porque un cercano amigo de Pamela, el español Fabio Agostini, invitó a entrenar a Nicolás durante la tarde del domingo.

Hasta ahí, la oferta parece no revestir ni una polémica, puesto que Nicolás es deportista. De hecho, él la aceptó sin miramientos.

"Que vacunazo me metiste"

No obstante, luego se enteró de que lo había invitado a entrenar nada más ni nada menos que a la comuna de San José de Maipo.

A sus historias de Instagram, Nicolás subió una historia en la que parte diciendo, "bueno, ahora entenderán, mi gente, porque nunca quiero venir a entrenar con Fabio".

"Me invita, pero entrenamos en el Cajón del Maipo, una hue... que yo no puedo entender. Se puede entrenar en Providencia, en Ñuñoa, en Las Condes, en todos lados, pero me quiere traer al Cajón del Maipo", reclamó.

Sobre el clip, en tanto, redactó, "que vacunazo me metiste, Pamela Díaz". Una historia que fue republicada por Pamela quien indicó, "gracias, amigo, eso es mi Nico".

Revisa la historia

Historia de Pamela Díaz

