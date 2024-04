Pato Oñate: ¿Qué hace el recordado notero de los años 90, dónde vive y cuántos hijos tiene?

16 abr. 2024 - 13:10 hrs.

Si viste televisión durante los años 90 y 2000 seguramente recuerdes a un notero de Canal 13 llamado Patricio Oñate, quien estuvo en icónicos programas de la estación televisiva por largos años.

Este comunicador actualmente se encuentra alejado de la pantalla chica y hace unos días vivió un triste momento en su vida personal tras el fallecimiento de su esposa, María Cecilia Briceño, quien tenía un agresivo cáncer al estómago.

Oñate veló a su mujer hace unos días. Sin embargo, vivió un desagradable momento que lo sacó de sus casillas. El exnotero informó que el diputado Fernando Bórquez (UDI) le expresó sus condolencias por la triste pérdida.

El problema es que Oñate acusó que el mensaje de condolencias había sido copiado de Internet: "No tengo nada contigo, pero no me podís mandar una hoja, una fotocopia, hue... No te lo acepto, hue..., es una humillación" aseguró molesto el exnotero quien terminó rompiendo el papel.

¿Quién es Pato Oñate? Donde vive y a qué se dedica

Patricio Oñate es un recordado periodista de Canal 13 que fue parte de programas como "Viva el Lunes", "Si se la puede, gana" y "Nuestra Hora". Se hizo famoso por sus divertidas notas en TV, lo que le hizo ganarse el apodo del "Reportero Chanta" en forma de humor por su carisma y su cercanía con la gente.

También fue parte de la cobertura del Mundial de Francia 1998, en la que acompañó a la selección chilena junto a la “camarita amiga”. En 2003 dejó la TV y trabajó en algunos festivales y canales regionales, así como también en la ANFA, en el fútbol chileno amateur.

Tras ello, empezó a dedicarse a diferentes negocios y emprendimientos. Actualmente vive en Chiloé, lugar al que se fue a vivir cuando le diagnosticaron el cáncer a su señora.

En el año 2023 dio a conocer que se encontraba vendiendo miel: "Hicimos una pyme familiar y yo ofrecía a través de mi Instagram. Nos iba bien dentro de todo, era una manera de hacer algo juntos como familia", reconoció a LUN.

¿Cuántos hijos tiene Pato Oñate?

Patricio Oñate y María Cecilia Briceño estuvieron juntos por cerca de 16 años tras haberse conocido en el año 2008. Fruto de la relación, tuvieron dos hijos, Nicolás (12) y Clemente (8).

Ahora, Oñate tendrá que hacerse cargo de sus hijos solo tras la pérdida de su esposa y desde ya aseguró que no enviará a sus retoños al colegio. "La idea es que crezcan felices. ¿No es esa la verdadera misión de los padres?", reveló a LUN.

Patricio Oñate junto a su difunta esposa María Cecilia Briceño/ Instagram

En realidad, desde antes Oñate junto a su difunta esposa no enviaban al colegio a sus hijos. "No van a la escuela, sino que les enseñamos nosotros y dan exámenes libres. Nicolás y Clemente aprendieron a sumar jugando dominó y cartas, a la escoba principalmente", aseguró el periodista.

Tras la pérdida familiar, Oñate decidió que seguirán viviendo en el sur del país y que les enseñará por su cuenta en el hogar. "La idea de hacer mi vida acá es que siento haber encontrado el lugar donde soy feliz. Tengo trabajo en la municipalidad, tengo amigos que sé que están ahí cuando uno los necesita", contó al citado medio.

