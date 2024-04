"No puedo caminar hace meses": Ruth Gamarra es operada de urgencia en Paraguay

29 abr. 2024 - 13:08 hrs.

La exchica Mekano, Ruth Gamarra, fue operada de urgencia en Paraguay, su país natal, debido a una lesión en sus caderas.

La modelo reside en Chile y hace dos meses que su salud empezó a decaer, puesto que luego de animar un festival en Rancagua, comenzó a presentar serios problemas para caminar.

Debido a que en Chile vive sola, su familia la obligó a viajar a Paraguay para que se realizara los exámenes pertinentes y allí la terminaron operando de urgencia debido a una necrosis en sus caderas, es decir, a la muerte celular o de tejido corporal, recoge Medline Plus.

"No puedo caminar hace meses"

Luego de ser dada de alta, Gamarra explicó a Lun qué fue lo que le ocurrió e hizo alusión a un procedimiento estético al que se sometió hace tres años.

"No puedo caminar hace meses por culpa de esta lesión. Esto es resultado de un procedimiento. Me iba a achicar las pechugas en 2021 y no lo hicieron porque tenía unos quistes", comenzó diciendo.

"Como tenía todo pagado, le dije al médico, de estúpida, porque me arrepiento, que me pusiera grasa en los glúteos. Me dijo que tenía que engordar. Esperé 3 semanas. Me fui a Brasil, engordé, me sacaron 3 litros de grasa y me la pusieron en los glúteos", añadió.

Meses después de esa intervención comenzó a sentir un adormecimiento en su pierna izquierda.

"Parece que mi cuerpo rechazó la grasa, pero lo peor es que hoy me vengo a enterar gracias a otro cirujano conocido mío en Paraguay, que en vez de ponerme la grasa sobre esta, lo hicieron sobre el músculo. Eso es peligroso, puede llegar a matarte. Mi cirujano me preguntó cómo estaba viva", continuó.

El diagnóstico fue desalentador. "Descubrí que tenía necrosis en las dos cabezas de mis femorales. En el lado izquierdo, tengo todavía partes blancas. El lado derecho está en la etapa 3, es decir, ya no le llegaba sangre a mi cabeza femoral. Hace dos meses que estoy cojeando. Lloraba del dolor en Chile", reveló.

El pasado viernes, Ruth Gamarra fue operada de urgencia. En la intervención le implantaron células madres en la cadera derecha. "Gracias a esto me dicen que a lo mejor no es necesario que me opere la otra porque no está en etapa 3, como la derecha. Que si no lo hacía, debía recurrir al titanio. No había otra solución", contó.

El postoperatorio lo hará en Paraguay junto a su familia y desde donde trabajará telemáticamente. "No saben lo que he sufrido estos meses. Sólo la gente con la que trabajo sabía que ya no podía caminar. Ya no podía más. Ahora, gracias a Dios, estoy con mi mamá que me está cuidando", sinceró.

La modelo ahora debe pasar cuatro semanas sin pisar con la planta del pie derecho y tiene que comenzar un tratamiento kinesiológico. "Sufrí tanto, tanto. Tengo tanta resistencia al dolor, que recién hace dos meses me di cuenta de que tenía necrosis", reflexionó tras la intervención.

Respecto a si la intervención estética que se realizó en 2021 pudo haber incidido en el diagnóstico de necrosis, el traumatólogo chileno Leopoldo Parada, quien la operó en Paraguay, explicó al mismo medio que no es fácil determinar esa hipótesis.

"Son dos eventos independientes. Una cosa es la complicación con el injerto de grasa, que significó que se encapsulara y necrosara. Es como una tremenda pelota y la única forma es extraerla sacando toda la grasa. En el segundo evento, hay muchas causas que pueden producir una necrosis en la cabeza femoral, pero pudiera o no estar relacionado", precisó el especialista en medicina regenerativa.