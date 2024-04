Dino Gordillo cuenta cómo cambió el humor para ser enfierrador: "No soy maestro chasquilla"

16 abr. 2024 - 03:39 hrs.

¿Qué pasó?

Dino Gordillo es uno de los cómicos más exitosos dentro del ámbito del humor nacional y en sus años de trayectoria ha participado en exitosos programas de TV y ha triunfado en el Festival de Viña.

Recientemente, sus seguidores se percataron que en sus redes sociales que ha cambiado los chistes por los trabajos manuales y de reparación, siendo muy hábil para trabajar en fierro.

Maestro enfierrador

Dino Gordillo, que reside hace 23 años en Curacaví junto a su familia, contó en diálogo con Las Últimas Noticias cómo se convirtió en maestro enfierrador.

“Toda mi vida he sido bueno para arreglar cosas; en Chiguayante, mi pueblo, me enseñaron a pegar cerámicos, a hacer concreto, a soldar. En la Escuela Industrial aprendí a hacer estructuras y reparar cosas”, recordó.

"No soy maestro chasquilla”

Sobre sus habilidades para labores manuales, Gordillo dijo que “no soy maestro chasquilla, los chasquillas son mediocres, yo no soy de ese tipo. O lo hago bien o no lo hago, nada de andar parchando”.

En tanto, reveló que su “producto estrella” es la confección de discos para cocinar. “Lo empecé a hacer en la pandemia y le gustó a la gente, así es que me metí. Fabrico harto disco. Los pulimos, los galleteamos, hay que templarlos y les pongo manillas de herradura al disco y a la tapa”.

“Vendo hartos, como 10 o 12 al mes, desde Temuco hace unos días me encargaron 30 (...) los vendo a 100 mil pesos”, cerró.

