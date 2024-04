"Se han transparentado los números": Exmanager de Marcianeke responde a acusaciones de estafa del cantante

06 abr. 2024 - 16:30 hrs.

El cantante nacional, Marcianeke, vivió durante la mañana del pasado lunes 1 de abril un complejo momento, luego que el dueño de la casa que arrienda en Colina, región Metropolitana, llegara junto a dos hombres y lo amenazara con un arma, exigiéndole que de inmediato dejara el inmueble.

De acuerdo a lo que se conoció con el paso de las horas, el arrendador habría tomado esta decisión motivado por una deuda de arriendo que tendría el cantante desde hace meses, que asciende a más de 14 millones de pesos.

Al consultarle a Marcianeke sobre esta deuda, el artista aseguró que la persona que debe esa cifra es su exmánager, Franco Aguirre.

"El único que debe aquí es el manager de nombre Franco, él es la persona que no ha dado cara en estos momentos. Yo dejé de trabajar con el Franco por problemas monetarios porque él me cag... con una cantidad bastante grande de plata. Luego que pasó eso, me pasó todas las deudas que él debe. Él me dejó todas las deudas para que me hiciera cargo yo", expresó el músico.

La respuesta del exmanager

A través de una publicación en Instagram, Valle de los Reyes subió un comunicado de prensa en el que se desligan de cualquier responsabilidad frente al caso.

"Debido a diferencias internas, en enero de 2024 Matías (nombre real de Marcianeke) se ha desligado de nuestro sello (...) Durante este proceso se hizo una auditoría profesional, se han transparentado los números y se presentó a todo el equipo las cuentas y las operaciones que se han realizado durante el desarrollo de esta desvinculación", se indicó en el texto.

En esta línea se agregó que "Valle de los Reyes dejó de hacerse cargo de las cuentas de Matías, tales como su arriendo, equipo, asistentes y gastos operacionales, los cuales fueron pagados por la empresa durante estos años, tal como indicaba el contrato originalmente".

Al cierre, se señaló que "durante los años que trabajamos juntos nos esforzamos por brindarle un estatus de artista (a Marcianeke), calidad de vida y evitar complicaciones como la ocurrida en Colina. Lamentamos haber terminado nuestra relación laboral con Matías antes de lo esperado, pero le deseamos lo mejor en su futuro".

Revisa el comunicado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valle de los Reyes (@thevalleyofkings)

Todo sobre Famosos chilenos