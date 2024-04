El itinerario judicial de Mané Swett en Nueva York por su hijo: Corte le asignó una abogada independiente al menor

17 abr. 2024 - 04:05 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz nacional, María Elena Swett, se encuentra en una “batalla judicial” con su expareja, quien mantiene bajo su cuidado de manera arbitraria al menor que ambos tienen en común.

Es por este motivo, que la intérprete se encuentra en Nueva York –ciudad donde está el menor junto a su padre- con el fin de recuperar su custodia, tal como los establecieron tribunales tanto de Chile y de Estados Unidos.

¿Por qué Mane Swett no puede ver a su hijo desde hace más de un año?

Actualmente, el hijo de Mane Swett, Santiago Bowe, tiene 11 años y está viviendo junto a su padre en Estados Unidos, con quien se quedó luego de pasar las fiestas de fin de año de 2022 con él.

Santiago viajó hasta Nueva York para reencontrarse con su padre, John Bowe, a quien siempre veía durante sus vacaciones, sin embargo, por razones que se desconocen, se quedó junto a él cuando en realidad debía volver para iniciar su año escolar.

Pese a que la actriz ha comentado en varias oportunidades en sus redes sociales que no ha podido ver a su hijo, no ha revelado detalladamente la razón de por qué no puede verlo, aunque probablemente sea por motivos legales, por lo que ya inició un proceso judicial al respecto.

Itinerario judicial

Según consigna Las Últimas Noticias, Mané Swett a través de sus abogados, presentó el 23 de febrero una petición de regreso del menor, en conformidad con el Convenio de La Haya.

Un juez determinó que una profesora de derecho representara los intereses de su retoño en este caso.

Abogada independiente

El juez Paul A. Engelmayer, nombró un abogado independiente para representar al niño. Los defensores de ambas partes dieron su consentimiento para ellos.

Se designó a Jennifer Baum, directora de la clínica de defensa infantil de St. John’s University School of Law, profesional que ya ha tenido varios procesos similares a este a su cargo.

Según dictaminó el tribunal, la jurista debe ayudar al niño a comprender el procedimiento, articular su posición ante la corte, proteger su derecho a ser entrevistado y/o brindar testimonio de una manera adecuada.

