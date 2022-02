"Trato de ser un papá relajado": Hija de Yann Yvin volvió a vivir con él tras 6 años separados

El afamado chef francés radicado en Chile, Yann Yvin, desde mediados de diciembre de 2021 que está compartiendo su hogar con su hija mayor, Valentine, tras varios años alejados.

Resulta que la joven hace seis años se mudó a Canadá, país donde estudió diferentes disciplinas, entre ellas circo, las que le permiten hoy desempeñarse como una acróbata de espectáculos circenses.

"Hace tiempo quería volver, acá pasé mi infancia y mi adolescencia, además quería ver si podía seguir creciendo acá como artista", sentenció la mujer de 25 años a LUN, quien reside en la casa que su padre tiene en Colina.

De vuelta en casa

Tras varios años viviendo solo con compañeros de casa, Valentine reconoce que "volver al nido" ha sido una experiencia "extraña, pero a la vez rica".

Lo anterior, porque reveló que por estas semanas su padre "ha tenido algo de tiempo, entonces hemos podido compartir harto y eso ha sido bacán. Me cocina harto, me regalonea, también me ha llevado a su restaurante a comer".

En cuanto a lo extraño, confesó que Yann le hace las típicas preguntas de un padre, tales como "¿qué vas a hacer?" o "¿a qué hora vas a volver?", lo que por años no escuchó en Canadá.

Tras ser expuesto por su hija, el cocinero reflexionó que "para ella debe ser difícil tener tantas libertades por años y vivir con su papá otra vez debe ser distinto. Yo trato de ser un papá relajado, le trato de dar libertad, no ser cuadrado. Compartimos el mismo techo, pero la trato dejar ser al máximo".

Cerrando la conversación, Valentine de todas formas está feliz de estar de vuelta con su progenitor. "Siento que es como un roommate (compañero de habitación). Tampoco la dinámica que tenemos es como cuando éramos chicos en relación a los horarios las comidas, por ejemplo. Él es súper relajado porque igual una ya es grande".

