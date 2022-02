"Se nos agranda la familia": La especial celebración de San Valentín de la actriz Nathalie Vera

La actriz venezolana de "#PobreNovio", Nathalie Vera, celebró de una forma inolvidable este 14 de febrero, también conocido como el día de San Valentín.

Resulta que la joven que interpreta a "Génesis" en la exitosa teleserie vespertina de Mega reveló que su familia se agrandará; es decir, que un nuevo integrante se sumará a su clan.

Esto no significa que ella esté embarazada, sino que, de acuerdo a una historia de Instagram que publicó, una de sus mejores amigas está esperando un bebé.

"Feliz de que se nos agranda la familia. Seré tía nuevamente", fue lo que publicó en la destacada joven, quien expresó toda su felicidad por la noticia.

Nathalie Vera y los hijos

En "#PobreNovio", el personaje de Vera, "Génesis", junto al del actor Alfred Borner, quien interpreta a "Marco", tienen una relación amorosa, la cual hace unos capítulos dio un paso más allá, puesto que comenzaron a tener relaciones sexuales.

En el capítulo emitido durante el jueves 10 de febrero, la joven afligida le comentaba que tenía un retraso en su menstruación, lo cual podría indicar que está embarazada.

Lo anterior parece haber inspirado a un seguidor de Nathalie para consultarle, mediante Instagram, si es que tiene entre sus planes tener hijos.

La joven se sinceró y contestó que "no realmente, por lo menos pronto, pronto, pronto, tipo este año, no; y el año que viene no lo sé. Yo creo que de aquí a tres años más... de aquí a tres años más me lo vuelven a preguntar a ver qué tal".

