A 18 años de la fallida boda de Kenita y Zamorano: Revisa el tierno poema que escribió el futbolista para la modelo

Todos tienen en su vida un 14 de febrero que nunca olvidarán. Si no, pregúntenle a Iván Zamorano, quien en 2003 tenía todo planeado para dicho día casarse con María Eugenia "Kenita" Larraín, ceremonia que finalmente no se realizó y se canceló solo 48 horas antes de su realización.

Los enamorados tenían pactada una pomposa boda, que tenía como locación el histórico Palacio Cousiño de Santiago. 500 invitados incluyendo a algunos de renombre mundial como Alejandro Sanz, el futbolista Ronaldo, el diseñador Giorgio Armani, por únicamente mencionar algunos amigos famosos de la pareja.

El poema de Iván Zamorano

Los informes de esos años aseguran que la pareja alcanzó a gastar cerca de $240 millones, entre la comida, el lugar y todos los pormenores, como el parte matrimonial.

La invitación no era una común y corriente, sino que tenía un poema que el mismo Zamorano había escrito a Kenita. Este decía: "No existe en el mundo algo más hermoso que estar contigo, sentir latir tu corazón junto a mi mejilla, besar tus hermosos labios llena mi alma...".

Poema escrito por Iván Zamorano

"Te amo mi amor, te amo tanto que cuando estás ausente, no encuentro solución para mi respiración. Gracias amor, por compartir conmigo el resto de tus días", escribió también el futbolista. Una frase que no podía estar más equivocada, ya que dos días antes del esperado 14 de febrero... se canceló la boda.

La cancelación

El 12 de febrero de 2003, tal como la canción de Emmanuel, "Todo se derrumbó". A través de una carta pública, el diario La Segunda llevó la primicia en su portada, titulándolo como, "Zamorano y Kenita cancelan la boda".

Iván Zamorano y Kenita Larraín

Al interior, el medio detalló que lo anterior se debió a "imprevistos de última hora que obedecerían a problemas de la pareja", excusa que dio pie a todo tipo de especulaciones.

Que Larraín le había sido infiel con Nelson Tapia, Jorge "Kike" Acuña e incluso el cantante Enrique Iglesias, con quien ella fue vinculada amorosamente antes de Zamorano. Por parte de él, se especuló que había ejercido violencia psicológica contra la modelo, e incluso, el fallecido periodista Ítalo Passalacqua dudó de la sexualidad del entonces futbolista.

Iván Zamorano y Kenita Larraín

Ante la cantidad de rumores que comenzaron a circular, la agencia de comunicaciones de Iván decidió sacar un comunicado público, el cual decía, "somos personas públicas, pero también somos seres humanos. De manera que les rogamos que entiendan, en estos duros momentos, nuestra decisión de no hacer públicas las razones que nos han obligado a dar este paso".

Cabe destacar que el mismo 12 de febrero, Kenita compró un pasaje en avión y se fue a España, a pasar su pena con el tenista Carlos Moyá, expareja de la rubia.

La verdad del quiebre

Tuvieron que pasar 14 años para que Larraín, en el extinto Primer Plano, señalara su verdad sobre el quiebre matrimonial.

"Habíamos peleado con Iván y yo me sentía muy mal, destrozada. Chateamos mucho tiempo por Hotmail con Carlos y al final él me dice ‘¿quieres venir a España?’, para que no estuviera tan mal, tan sola. Y yo le dije ‘bueno’, y me tomé el avión y me fui a España. Iván y yo éramos muy inmaduros", recordó.

Iván Zamorano y Kenita Larraín a la izquierda, Carlos Moyá a la derecha

Agregó que, "el día que terminamos discutimos y acordamos que no nos íbamos a casar. Fue de mutuo acuerdo. Para mí fue una ruptura definitiva, aunque quizá él siempre tuvo la esperanza de que no fuera así. Después de lo que pasó muchos empezaron a criticarme; para la gente pasé a ser la ‘princesa de Chile’ a ‘la mujer más mala del mundo".

Kenita actualmente se encuentra casada con el empresario Sergio Ader, mientras que Zamorano está con María Alberó.

