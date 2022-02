"No hay respeto": Pololo de Nathalie Vera expone a la actriz mientras dormía en el auto

La actriz venezolana de "#PobreNovio", Nathalie Vera, fue expuesta por su novio Abraham Linares mientras se devolvían de unos días de descanso en Codigua, localidad ubicada cerca de Melipilla.

Quien iba manejando el auto en el que se trasladaron era Linares, por lo que Vera grabó algunas historias mientras regresaban a la capital.

No obstante, al parecer poco le duró el ánimo para acompañar a su novio mientras conducía, ya que al poco andar se quedó plácidamente dormida.

Abraham "la echó al agua" a través de sus redes sociales, grabando una historia en donde aparece Nathalie totalmente dormida. De fondo, colocó la canción de José Luis Perales, "Un velero llamado libertad".

El momento fue compartido por la venezolana en su propia cuenta de Instagram, quien escribió sobre la historia que "no hay respeto".

Nathalie Vera y los hijos

En "#PobreNovio", el personaje de Vera, Génesis, junto al del actor Alfred Borner, quien da vida a Marco, tienen una relación amorosa, la cual hace unos capítulos dio un paso más allá, puesto que comenzaron a tener relaciones sexuales.

En el capítulo emitido durante el jueves 10 de febrero, la joven afligida le comentaba a Marco que tenía un retraso en su menstruación, lo cual podría indicar que está embarazada.

Lo anterior parece haber inspirado a un seguidor de Nathalie para consultarle, mediante Instagram, si es que tiene entre sus planes tener hijos.

La joven se sinceró y contestó que "no realmente, por lo menos pronto, pronto, pronto, tipo este año, no; y el año que viene no lo sé. Yo creo que de aquí a tres años más... de aquí a tres años más me lo vuelven a preguntar a ver qué tal".

