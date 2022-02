Por los shows que nunca hizo: Esta sería la millonaria cifra que cobró Marcianeke al circo de Tony Caluga

El cantante Marcianeke se ha mantenido en el centro de la polémica en la comuna de Quillota, luego que dos de sus shows agendados en dicha localidad fueran cancelados tras no llegar a la hora del concierto.

Quien lo contrató fue el circo del Tony Caluga, y el representante y dueño de dicho recinto, Abraham Lillo, entregó detalles de lo ocurrido con el artista.

¿Cuál es el origen de la polémica?

Todo partió así. Marcianeke tenía agendado un show para el 19 de enero, al cual llegó tres horas tarde, por lo que Lillo prefirió cancelarlo. Ese mismo recital fue reagendado para el 4 de febrero, con una actividad previa para el miércoles 2.

Sin embargo, el joven no llegó al evento, que consistía en fotografiarse con los seguidores que compraron la entrada. Por esta razón, el organizador consideró que lo mejor era cancelar definitivamente el recital, frente al temor que nuevamente llegara tarde.

La millonaria cifra que cobra Marcianeke

En un programa de La Red, Abraham Lillo reveló que nunca habló con Marcianeke, sino que siempre los tratos los hizo con su manager, quien en primera instancia lo culpó, el 19 de enero, por no tener una función circense antes de que el talquino cantara sus canciones.

"Me decía que yo tenía que haberle tenido una función. Yo le dije 'pero si yo contraté el show de Marcianeke' (...) 'no, es que tú tienes que tener una función antes, porque nosotros funcionamos así'. Le dije 'no, tú nunca has trabajado en circo, primera vez que trabajas en circo'. Echándome la culpa a mí", recordó.

Lillo reveló que por 45 minutos cantando, los representantes de Marcianeke cobraban $7 millones, con un previo pago de $2 millones que funciona como un "anticipo", el cual confesó, aún espera que desde la producción se lo devuelvan porque finalmente el concierto no se hizo.

"Yo quiero que la gente entienda que para nosotros es un negocio. El circo lleva mucho tiempo sin poder hacer nada, con cualquier negocio que nos salga podemos salvar un par de semanas, un mes para vivir con tranquilidad", cerró.

