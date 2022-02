El gran dolor de Verónica Roberts: No ha podido inscribir a su hija fallecida durante su embarazo en el Registro Civil

La ex Miss Chile del 2000, Verónica Roberts, no la está pasando bien. La recordada modelo reveló el dolor que está sintiendo por los trámites que no ha podido hacer, para inscribir a su fallecida hija en gestación, Luna, en el Registro Civil.

En 2019 se promulgó la Ley del Mortinato, la que permite a mujeres que hayan sufrido una pérdida en el embarazo hacer los trámites para que el bebé figure en los archivos de las oficinas del sistema.

Los trámites de Verónica Roberts

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Verónica se sinceró con sus fans, escribiendo que "nuestra Luna murió el 2018 (antes de la entrada en vigencia de la ley)".

"A principios de 2020 intentamos inscribirla en el Registro Civil en Ñuñoa. Después de 2 horas de espera, la niña que nos atendió no conocía la ley y finalmente nos informó que debíamos hacer el trámite en Vitacura", recordó.

Agregó que "luego vino la pandemia e ir al Registro Civil era una odisea. Hoy (miércoles 9 de febrero) logramos ir al Registro Civil de Vitacura y nos informan que debemos pedir un certificado de defunción en la clínica".

Grande fue la sorpresa de Roberts, cuando al ir al recinto médico no le dieron el papel, ya que por la edad en la que murió su guagua, menor a los 6 meses, no emiten dicho certificado. "¿Qué hacemos? Lo único que queremos es inscribir a nuestra Luna", se preguntó a modo de cierre de su historia, con la cual muchas personas han empatizado.

El dolor de una pérdida

En diciembre de 2020, a dos años de sufrir la pérdida, en conversación con LUN explicó que su hija desarrolló una trisomía cromosómica incompatible con la vida.

"Aún duele mucho, fue muy doloroso el proceso, el duelo, todo... Después de eso cuesta mucho volver a intentarlo, porque te da miedo. Pero ella nos unió mucho, nos unió como pareja. Volvimos a intentarlo, pero no hemos podido", asumió.

Por lo anterior, con su esposo Fernando Farías, confesó que de forma paralela están analizando "la adopción" como una forma de agrandar su familia.

