Daniel Valenzuela recordó la insólita respuesta que le dio Paloma Aliaga cuando le pidió pololeo

Una de las parejas más mediáticas en la historia de la farándula chilena es la que conformaron en su tiempo, Paloma Aliaga y Daniel Valenzuela.

El interés de la prensa por ambos era tal, que incluso a Valenzuela le pusieron "Palomo", por el nombre de Aliaga, y para referirse a los dos incluso se les decía "Los Palomos".

"Palomo" y Paloma Valenzuela

Muchos ya saben cómo terminó esta pareja, luego que la mujer lo engañara con el hermano de este (su cuñado) y al día de hoy están casados y tienen su propia familia.

Sin embargo, muchos desconocen cómo fue el origen del romance. En un programa de TV+, Daniel Valenzuela recordó cómo emergió el amor entre él y Aliaga.

La frase del "Palomo"

Para entenderlo el romance, hay que remontarse a los comienzos del 2000, cuando "Palomo" era uno de los conductores de "Extra jóvenes". Allí, Paloma era una participante del elenco, y un día, él la invitó a salir y así comenzaron a "andar".

Valenzuela recordó que en una ocasión, cuando ya habían pasado varias semanas, le dijo "quiero pololear contigo, y ella me respondió: 'Estás loco, mina que te han presentado te la has agarrado'".

Aliaga reconoció que, "yo quiero darte un beso no más, si no, nada". Y él, quien quería tener algo sostenido en el tiempo con la modelo, le replicó.: "'olvídate, beso no. Quiero algo en serio'. Y ahí partió..."

Daniel con Paloma se casaron en 2007 y fruto de su matrimonio nacieron dos niñas. En 2013 hicieron pública su separación tras la infidelidad de ella.

