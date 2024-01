"Me pica el tomate como me gusta": Maite Orsini y los románticos detalles que Jorge Valdivia tiene con ella

31 en. 2024 - 14:50 hrs.

La diputada Maite Orsini, que hace algunos días finalmente confirmó que se encuentra en una relación con Jorge Valdivia, dio a conocer algunos detalles que el exfutbolista tiene con ella.

En conversación con la revista Velvet, la congresista reconoció que se conocieron en un partido de fútbol a beneficio en noviembre de 2022, pero nunca pensó en que ese día marcaría el inicio del romance.

De hecho, así lo dijo en la conversación, aseverando que "ni en el multiverso 47 me hubiera imaginado que me iba a gustar Jorge Valdivia. No, no, para nada. No lo miré con esos ojos. Él tampoco a mí".

Los detalles de Jorge con Maite

Revelando más características de su romance con Jorge Valdivia, Maite se deshizo en elogios con el exfutbolista, asegurando que él es "superromántico, supercariñoso. Se preocupa por mis cosas, como si almorcé".

La diputada fue más allá, asegurando que cuando va a visitarlo, él se preocupa de tenerle alguna comida casera, pese a que sus dotes culinarios no son los mejores. De hecho, dio a conocer un detalle que él hace con un alimento que la tiene feliz.

Maite Orsini y Jorge Valdivia

"Cuando llego a la casa y a pesar de que no cocina muy bien, hace el esfuerzo y me pica el tomate como me gusta", confesó.

En este sentido, Orsini destacó que su novio "todos los días, busca alguna manera de hacerme feliz". Cabe destacar que pese a que se conocen hace un año, fue en octubre de 2023 cuando formalizaron su romance.

Todo sobre Famosos chilenos