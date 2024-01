"Jugando fútbol": Maite Orsini revela detalles sobre cómo se conoció con Jorge Valdivia

30 en. 2024 - 12:10 hrs.

Tras casi un año de rumores, finalmente la diputada Maite Orsini confirmó que se encuentra en una relación con el mediático exfutbolista, Jorge Valdivia.

"Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él", expresó la abogada de profesión, asegurando además que se encuentra feliz con Valdivia, revelando que la ha acompañado en momentos difíciles.

"Él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe", aseveró la congresista.

¿Cómo se conocieron Maite y Jorge?

En la revista Velvet, Maite Orsini, siempre evitando ahondar en profundidad sobre este romance, contó cómo fue que se conoció con Jorge.

Maite Orsini y Jorge Valdivia

La diputada se remontó a fines del 2022, específicamente a noviembre, cuando ambos fueron convocados para jugar un partido con otros futbolistas.

"Nos conocimos en noviembre de 2022, jugando fútbol, yo soy arquera. Unicef organizó una actividad en Renca con futbolistas, autoridades y niños de la comuna. Era una mañana, íbamos armando equipo y haciendo distintos partidos y a mí me tocó jugar con él y contra él, dos veces", contestó.

Foto que subió Maite Orsini el día del evento. Aparece Jorge Valdivia

Orsini incluso recordó que Valdivia le metió algunos goles y después, él la cubrió. "Me cayó muy bien, no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida", acotó.

¿Hubo coqueteo?

Sobre si este primer encuentro fue de inmediato amoroso, Maite indicó que "no sé, creo que no. En ese momento no fue un coqueteo, para nada. Yo estaba trabajando, estaba lleno de autoridades y solo me cayó bien, no lo vi con otros ojos. Ni en el multiverso 47 me hubiera imaginado que me iba a gustar Jorge Valdivia, no, no, para nada. Él tampoco a mí".

La abogada fue enfática en decir que "en ese momento nos caímos bien, no más, y nos seguimos en Instagram. Nos comentábamos cosas, pero no en un ámbito amoroso en un principio".

Sobre cuando fue la primera cita, Maite declaró: "No quisiera detallar tanto los aspectos de mi vida personal, pero te diría que tres meses después de que nos conocimos. Dos meses, dos meses y medio, quizás".

Todo sobre Famosos chilenos