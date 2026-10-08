Incluida la RM: Emiten alerta por tormentas eléctricas y probabilidad de granizos y fuertes vientos en cuatro regiones

08 oct. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves una alerta meteorológica por tormentas eléctricas que se desarrollarán en cuatro regiones del país durante la jornada.

De acuerdo con el organismo, el evento se debe a una condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica”, que se presentará desde la tarde y hasta la noche de este jueves 8 de octubre.

El fenómeno afectará a sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, donde además existe probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales.

¿Dónde se esperan las tormentas eléctricas?

La DMC detalló las zonas que podrían verse afectadas por las tormentas eléctricas:

Región de Valparaíso : precordillera y valles precordilleranos.

: precordillera y valles precordilleranos. Metropolitana : valle y precordillera.

: valle y precordillera. O’Higgins : valle y precordillera.

: valle y precordillera. Maule: valle y precordillera.

Junto con las tormentas eléctricas, el organismo meteorológico también anunció la probabilidad de ocurrencia de granizos en las zonas de las regiones mencionadas, además de fuertes rachas de vientos locales.

¿Qué significa una alerta meteorológica?

La Dirección Meteorológica explicó que una alerta meteorológica se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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