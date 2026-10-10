Nuevo sistema frontal llegará a Santiago: Meteoróloga de Megatiempo anticipa "tres días de precipitación" en la RM

10 oct. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo sistema frontal avanzará hacia la zona central del país durante las próximas horas y llegará a la Región Metropolitana. La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, explicó que las precipitaciones se extenderán durante "varios días" y entregó una primera estimación de los montos de agua que caerán en Santiago.

El fenómeno comenzará a llegar a las regiones de Los Lagos y Aysén. Desde ahí, avanzará hacia el norte y alcanzará la Región Metropolitana, además de extenderse hasta la Región de Coquimbo.

“Son tres días de precipitación”, señaló Cortés al explicar la duración del evento. Para Santiago, en tanto, la proyección inicial contempla lluvias durante el lunes y martes, mientras que el miércoles las precipitaciones comenzarían a disminuir.

¿Cuánta lluvia caerá en Santiago?

En cuanto a los montos de agua caída, la meteoróloga adelantó una primera estimación para la capital. “Vamos a dejarlo en 10 a 15 milímetros por el momento”, indicó, en referencia a las precipitaciones previstas para el lunes.

Sin embargo, las cifras todavía podrían cambiar a medida que se acerque el sistema frontal. “La información que tenemos hoy puede ir cambiando muy rápidamente para mañana, para los próximos días”, advirtió Cortés.

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