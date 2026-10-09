Fin de semana con lluvias: Estas son las zonas donde se registrarán precipitaciones

09 oct. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana las precipitaciones se volvieron a hacer presentes en la Región Metropolitana y la zona centro-sur, hecho que convirtió a este octubre de 2026 en uno de los más lluviosos para ser época primaveral.

Las precipitaciones, que responden en gran parte al fenómeno de El Niño, provocaron anegamientos en la capital y desencadenaron un aluvión en Las Condes.

Si bien este fin de semana es XL, al ser feriado el lunes 12 de octubre, una de las interrogantes es cómo estará el tiempo en los próximos días.

¿En qué zonas lloverá este fin de semana?

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones estarán presentes en algunas regiones del país. El detalle para el sábado 10 y domingo 11 de octubre es el siguiente:

Región de Coquimbo

Vicuña: noche del sábado.

Combarbalá: noche del sábado.

Región de Valparaíso

Archipiélago Juan Fernández: tarde-noche del sábado y madrugada-noche del domingo.

Región de La Araucanía

Villarrica y Pucón: sábado en la noche

Región de Los Ríos

Valdivia: desde la madrugada hasta la tarde del domingo.

Lago Ranco: durante todo el día domingo.

La Unión: desde la mañana hasta la tarde del domingo.

Río Bueno: desde la mañana hasta la noche del domingo.

Región de Los Lagos

Osorno: mañana-tarde del domingo.

Puerto Montt: tarde del domingo.

Castro: tarde y noche del domingo.

Chaitén: madrugada y tarde del domingo.

Quellón: noche del sábado y noche del domingo.

Región de Aysén

Melinka: noche del sábado y madrugada del domingo.

Lago Verde: tarde del domingo.

Puerto Cisnes: madrugada y mañana del domingo.

Puerto Aysén: madrugada y mañana del domingo.

Coyhaique: tarde del sábado y tarde del domingo.

Balmaceda: tarde del sábado.

Puerto Ing. Ibáñez: tarde del sábado.

Cochrane: mañana del domingo.

Caleta Tortel: en la madrugada del sábado y en la noche del domingo.

Región de Magallanes

Torres del Paine: tarde del domingo.

Puerto Natales: tarde y noche del domingo.

Porvenir: sábado y noche del domingo.

Punta Arenas: sábado y noche del domingo.

Puerto Williams: tarde del sábado.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

Para Santiago se espera un fin de semana que estará marcado por jornadas de nubosidad y nubosidad parcial, sin pronóstico de lluvias para el fin de semana. Sin embargo, se espera que el lunes 12 de octubre ingrese un nuevo sistema frontal.

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