10 oct. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó un nuevo balance de las cifras migratorias en el marco del Plan Escudo Fronterizo, donde destacó una disminución del 93,3% en las personas detectadas ingresando al país por pasos no habilitados.

La autoridad también informó un "aumento del 24% en las fiscalizaciones respecto del mismo período de 2025, pasando de 1.407 a 1.755 procedimientos".

Además, se informó que 1.874 migrantes fueron expulsados desde enero, siendo 260 de ellas sacadas de la nación por el Gobierno anterior.

Salidas voluntarias de personas extranjeras

Otro de los indicadores presentados por Pavez corresponde a las salidas voluntarias efectivas de personas extranjeras en situación migratoria irregular. Entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026, se registraron 10.345 salidas voluntarias.

Según explicó el subsecretario, esta cifra equivale a un "promedio de cerca de 1.100 salidas mensuales". Además, indicó que las personas que salen voluntariamente del país por un paso habilitado "quedan con prohibición de ingreso".

Gobierno destaca frecuencia de vuelos de expulsión

Durante su intervención, el subsecretario también se refirió a los vuelos de expulsión, y señaló que la frecuencia actual es aproximadamente tres veces superior al promedio mensual del gobierno anterior. Asimismo, sostuvo que al 10 de octubre del primer año de la administración anterior no se había realizado ningún vuelo de expulsión.

“En resumen, el plan de reordenamiento migratorio sigue adelante y muestra resultados concretos”, afirmó Pavez, quien destacó el trabajo coordinado de la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones.

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