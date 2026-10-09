Presidente Kast promulga Ley de Reconstrucción Nacional con recursos para zonas afectadas por incendios

09 oct. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, promulgó este viernes la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, normativa que contempla recursos para las zonas afectadas por los incendios en las regiones de Valparaíso, Biobío y Ñuble.

La iniciativa también busca impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país, además de entregar herramientas para avanzar en la reconstrucción y reactivación económica.

La promulgación se concretó luego de que la Cámara de Diputados, en su calidad de cámara de origen, remitiera durante la jornada el oficio de ley al Ejecutivo, tras finalizar el control preventivo de constitucionalidad realizado por el Tribunal Constitucional.

Texto será enviado a la Contraloría General de la República

Desde el Gobierno, la entrada en esta nueva etapa es presentada como parte del compromiso con la reconstrucción y el desarrollo de Chile, entregando mayor certeza jurídica y herramientas para avanzar en estos objetivos, incluso en medio de la emergencia que enfrenta actualmente el país.

La firma del decreto promulgatorio ocurrió, además, mientras el Gobierno mantiene la respuesta frente al sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana, con especial impacto en las comunas de Las Condes y Talagante.

Ahora, el texto será enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón. Una vez terminado ese trámite, la ley deberá ser publicada en el Diario Oficial y entrará en vigencia de acuerdo con las normas establecidas en su propio articulado.

El proyecto había ingresado al Congreso Nacional en abril, como una de las iniciativas prioritarias del Gobierno, y fue despachado por el Poder Legislativo en agosto, luego de completar su tramitación en ambas cámaras.