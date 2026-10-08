Canciller evita aclarar criterio para posible nota de protesta contra embajador de EEUU: "Tendremos que verlo a su debido momento"

08 oct. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

El canciller Francisco Pérez Mackenna evitó precisar cuál será el criterio que utilizará el Gobierno para determinar si corresponde presentar una nota de protesta contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, luego de sus declaraciones relacionadas con la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

La autoridad reiteró que el foco de la Cancillería está puesto en la defensa de la soberanía chilena.

Cancillería evalúa una eventual reacción formal

Consultado directamente por los criterios para presentar una nota de protesta, Pérez Mackenna señaló que “lo importante aquí respecto de este tema es volver a insistir en lo que hemos repetido muchas veces. El estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros hemos repetido una y otra vez”.

En esa línea, el canciller enfatizó que “la integridad territorial no es transaccional, así que aquí lo que tenemos que tener presente, es que Chile siempre va a defender su soberanía”. Sobre una eventual reacción formal frente a los dichos de Judd, agregó: “El resto de los temas tendremos que verlo a su debido momento”.

Pérez Mackenna también sostuvo que Chile cuenta con una larga historia de defensa de su soberanía. “Lo que yo quiero volver a repetir es lo que dije ayer, que son más de 200 años de independencia y estamos preparados para defender nuestra soberanía, y eso es lo que vamos a hacer”, afirmó.

“Estamos aquí para defender nuestra soberanía”

Ante la consulta sobre si la conversación que sostuvo anteriormente con el embajador había sido suficiente, el canciller insistió en el rol que debe cumplir su cartera. “Le repito, yo creo que en este tema lo importante del planteamiento de la Cancillería en términos de que nosotros estamos aquí para defender nuestra soberanía bajo todo punto de vista y bajo toda circunstancia. Eso es lo que quiero repetir una y otra vez”, señaló.

Finalmente, Pérez Mackenna sostuvo que la Cancillería seguirá pronunciándose cuando surjan cuestionamientos relacionados con este asunto. “Creo que es importante que cada vez que se presente alguna inquietud respecto a este tema, que la Cancillería salga al paso como lo hemos hecho hasta ahora”, concluyó.

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