Temblor se registra en la zona sur del país: Esta fue su magnitud

10 oct. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 10 de octubre, a las 17:32 horas, un temblor de magnitud 3.0 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 31 km al noroeste de Concepción, en la región de Biobío. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 20 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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