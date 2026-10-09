Réplica de magnitud 6,6 se registra en Panamá tras terremoto

09 oct. 2026 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

Una réplica de magnitud 6,6 se registró en Panamá tras el terremoto de 7,7 que sacudió al país durante la tarde de este viernes, de acuerdo con información publicada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 14 kilómetros al oeste de la localidad de Río Grande a las 17:32, según los datos del organismo estadounidense.

Se trata de la réplica más fuerte registrada hasta el momento tras el sismo principal, cuyo epicentro se ubicó a 57 kilómetros al oeste de Las Tablas.

Hasta ahora, se han contabilizado nueve réplicas posteriores al terremoto de mayor magnitud.

SHOA descarta riesgo de tsunami para las costas de Chile

Tras el movimiento telúrico, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami para las costas de Chile. El organismo calificó el sismo con una magnitud de 6,9.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami para las costas de Chile”, informó el SHOA.