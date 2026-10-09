Gobierno de Chile ofrece ayuda a Panamá tras terremoto de magnitud 7,7: "Como país estamos disponibles"

09 oct. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Chile manifestó su disposición a colaborar con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que afectó a ese país.

Así lo informó este viernes el biministro Claudio Alvarado, quien también expresó la solidaridad del Ejecutivo con el pueblo panameño.

Desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado señaló que, a través de la Cancillería, se están realizando gestiones para conocer la situación de los chilenos que se encuentran en Panamá y determinar si alguno resultó afectado por el movimiento telúrico.

"Como país estamos disponibles"

“En primer lugar, como Gobierno queremos solidarizar con el pueblo panameño por las consecuencias de un sismo que le afectó. Toda nuestra solidaridad con el pueblo panameño y a través de nuestra Cancillería se están haciendo los enlaces y los contactos pertinentes con el propósito de conocer cuál es el estado de situación de connacionales en Panamá, si existe algún grado de afectación y cómo se puede colaborar y ayudarlos”, sostuvo Alvarado.

Asimismo, Alvarado aseguró que Chile está disponible para prestar asistencia al país centroamericano, en caso de que sus autoridades lo soliciten.

“Al mismo tiempo, manifestar que como país estamos disponibles, en la medida que así lo solicite el Gobierno panameño, para ayudar en todos aquellos aspectos que sean necesarios ante esta situación de emergencia que ellos viven”, concluyó la autoridad.