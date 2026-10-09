Amenaza de tsunami en las costas de Chile tras terremoto 7,6 en Panamá: Isla de Pascua está en estado de "precaución"

09 oct. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) advirtió este viernes la amenaza de un tsunami en las costas de Chile a raíz del terremoto de magnitud 7,6 ocurrido en Panamá.

De acuerdo con el organismo, la amenaza de tsunami abarca desde la región de Arica y Parinacota hasta el territorio chileno antártico.

"Estado de precaución"

Sólo en Isla de Pascua se estableció estado de "precaución", el cual está asociado a la ocurrencia de un tsunami menor.

En este caso se estima que las olas llegarían alrededor de las 22:41 horas (20:41 horario chile insular).

Estado "informativo"

Por ahora, el SHOA estableció el estado "informativo" en la mayoría de las zonas afectadas, el cual es el menor de los escenarios que se considera para medir este tipo de fenómenos.

Esto significa que no existe amenaza de que ocurra el fenómeno, ya que la variación de las olas no superarían los 30 centímetros.

Estas son las zonas afectadas:

Arica y Parinacota

Taparapacá

Antofagasta norte (hasta el límite sur de la comuna de Mejillones)

Antofagasta sur (desde el limte norte de la comuna de Antofagasta)

Atacama norte (hasta el limíte sur de la provincia de Copiapó)

Atacama sur (desde el limíte norte de la provincia de Huasco)

Coquimbo

Valparaíso

Archipiélago de Juan Fernández

Isla San Félix

O'Higgins

Maule

Ñuble - Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos Norte (desde el límite regional norte hasta la isla Dona Sebastiana)

Los Lagos Sur (desde la Isla Dona Sebastiana hasta el límite regional sur)

Aysén

Magallanes

Territorio chileno antártico

Todo sobre Alerta de tsunami en Chile